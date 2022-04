Dessers: ’Een magische avond? Dat is nog een understatement’

„Je kan wel zeggen dat het een magische avond was. En dat is nog een understatement”, aldus de voetballer voor de camera van Veronica. „Dit is echt een heel fijne avond. We hadden er wel vertrouwen in dat dit ons kon lukken, maar we zijn pas halverwege natuurlijk.”

Feyenoord kende een droomstart, maar zag de Fransen een 2-0 achterstand ongedaan maken. „Na de 2-0 zag je de kwaliteit van Marseille. Als je ziet hoe ze de 2-1 inschieten, dat was een fantastisch schot.” Dessers had ook lovende woorden voor Payet.

„Bij de tweede goal doet hij het zo goed. We kennen zijn kwaliteiten, maar soms kun je hem gewoon niet stoppen. De eerste helft gaven we weinig weg, maar scoren zij toch twee keer. Dat is jammer. Maar als je dan ziet hoe we dat na rust herstellen. Op het einde was het nog even spannend. Al met al denk ik dat we het goed hebben gedaan.”

Op de vraag of hij bij Feyenoord wil blijven spelen, gaf de voetballer een duidelijk antwoord: „Ja, zeker.”