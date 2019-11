Hard oordeel Van Barneveld: ’Gewoon niet goed genoeg meer’

Raymond van Barneveld hoopt er tijdens de World Series of Darts Finals het beste van te maken. Ⓒ PDC

Amsterdam - Het wordt dit weekeinde de laatste keer dat Raymond van Barneveld als profdarter zijn opwachting maakt tijdens een majortoernooi in Nederland. Nog eenmaal doet de vijfvoudig wereldkampioen een gooi naar een gedroomde eindzege in de World Series of Darts Finals.