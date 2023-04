Zoons van Arjen Robben in jeugdopleiding FC Groningen

Luka en Kai zijn op dit moment actief bij de Groningse amateurclub Be Quick 1887, waar de oudste wordt getraind door vader Arjen. Hij kwam in de midden jaren negentig terecht in de jeugdopleiding van Groningen, voordat hij in december 2000 debuteerde.

Tijdens zijn loopbaan speelde hij verder in Engeland (Chelsea), Spanje (Real Madrid) en Duitsland (Bayern München). Robben stopte in 2019 als voetballer, maar ging een jaar later alsnog spelen bij FC Groningen. Hij hing in 2021 definitief zijn voetbalkicksen aan de wilgen.

Generatie

De zoons van Robben zijn niet de eerste van zijn generatie, die in de voetsporen van hun vader treden. Zo spelen Ruben en Thomas van Bommel bij MVV, Damian van der Vaart bij Esbjerg, Shaqueel van Persie bij Feyenoord en Jessey Sneijder bij FC Utrecht.