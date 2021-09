Ronald Koeman breekt persmoment af na voorlezen verklaring

De 58-jarige Koeman, die FC Barcelona in 1992 met een winnend doelpunt aan de eerste Europacup I uit de clubhistorie, las tijdens een persmoment een verklaring voor, om vervolgens pardoes weg te lopen. Zonder dat journalisten nog vragen konden stellen.

„De club bevindt zich in een situatie van wederopbouw”, begon Koeman zijn speech, die hij voorlas van een meegebracht vel papier. „We moeten een nieuw team opbouwen, zonder grote investeringen te doen. Dat kost tijd. Talenten kunnen over een paar jaar wereldsterren zijn. Jongeren krijgen de kansen, zoals Xavi en Andrés Iniesta die ook ooit kregen, maar geduld is vereist.”

Koeman stipte ook nog even de fel bekritiseerde 0-3 nederlaag van vorige week tegen Bayern München aan. „In de Champions League kan je geen wonderen verwachten. De nederlaag tegen Bayern München moet vanuit het juiste perspectief bekeken worden. Het team moet gesteund worden, in woorden en daden. Ik weet dat de pers dit proces herkent, het is immers niet de eerste keer in de geschiedenis van de club dat we hier doorheen gaan. We rekenen op uw steun in deze lastige tijden. We zijn heel erg blij met de steun van onze fans, zoals we zagen tegen Granada. Visca Barça!”

FC Barcelona, momenteel achtste in La Liga, gaat donderdag op bezoek bij Cadiz. De aftrap is om 22.00 uur.

Koeman, bezig aan zijn tweede seizoen in Camp Nou, beschikt bij de Blaugranas over een piepjonge selectie. De voormalig speler van de club benadrukt dat hij mede vanwege het vertrek van vedette Lionel Messi en de penibele financiële situatie tijd nodig heeft om FC Barcelona weer uit te laten groeien tot een Europese grootmacht.