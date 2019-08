Spanje geeft Nederlandse hockeyers het nakijken

Sander de Wijn (midden) in duel met Xavi Lleonart (L) van Spanje. Ⓒ EPA

De Nederlandse hockeyers hebben het in de halve finale van het EK niet gered tegen Spanje. Hoewel de ploeg van Max Caldas in de groepsfase zonder puntenverlies was gebleven, bleken de Spanjaarden nu te met 4-3 te sterk.