KNVB openbaart richtlijnen ’corona-afgelasting’ en stelt hervatting amateurvoetbal uit

„Het voornaamste uitgangspunt is dat het uitspelen van de competitie niet in gevaar mag komen door het onnodig uitstellen van wedstrijden. Er zijn namelijk niet veel inhaalmogelijkheden. Wedstrijden moeten dus gespeeld worden zolang dat mogelijk is”, benadrukt de KNVB. De bond heeft de clubs daarom nadrukkelijk verzocht om de 1,5 meterregel in acht te nemen, vooral in kleedkamers, bij de lunch, bij wedstrijdbesprekingen en in het vervoer.

Twee redenen

Volgens de KNVB zijn er twee redenen om een wedstrijd uit te stellen: als clubs niet over dertien spelers, waarvan één keeper, beschikken óf in het geval van ’een medische ongecontroleerde uitbraak’. In het tweede geval worden in zeer korte tijd steeds meer spelers positief getest. „Bij een dergelijke snelle stijging van het aantal positief geteste spelers kan worden besloten om een wedstrijd uit te stellen, om verdere besmettingen te voorkomen. De aantallen positief geteste spelers bij een ongecontroleerde uitbraak zijn arbitrair en ter beoordeling van de bondsarts van de KNVB”, aldus de bond in een verklaring.

Het bestuur betaald voetbal bepaalt in alle gevallen of uitstel van een wedstrijd wordt verleend. Voor het volgende duel geldt dat, na een gesprek tussen de arts van de club en de bondsarts, wordt afgewogen of kan worden verwacht dat spelers voldoende zijn hersteld om weer een wedstrijd te spelen.

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie werden dinsdagmiddag bijgepraat door de KNVB.

Uitstel amateurvoetbal

Eerder op de dag maakt de KNVB al bekend dat de hervatting van de competitie in het amateurvoetbal met zeker een week uit wordt uitgesteld. Voor komend weekeinde stonden in de zogeheten B-categorie weer wedstrijden bij de jeugd op het programma, maar de voetbalbond heeft besloten het programma te schrappen. Het kabinet beslist namelijk pas vrijdag over de coronamaatregelen die vanaf zaterdag gelden.

De bal rolt komend weekend nog niet op de amateurvelden. Ⓒ ANP/HH

„Achter de schermen zijn we bezig met verschillende scenario’s voor het vervolg van de competitie”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. „We hopen natuurlijk dat het kabinet de huidige beperkingen voor de sport gaat versoepelen. Sport is essentieel voor een goede gezondheid en zou als essentiële sector meer mogelijkheden moeten krijgen dan nu. Op dit moment kunnen 1,2 miljoen amateurvoetballers amper sporten en zitten ze vooral thuis.”

Jongeren tot en met 17 jaar mogen sinds dinsdag weer tot 20.00 uur sporten in teamverband. Iedereen van 18 jaar en ouder mag dat alleen in groepjes van maximaal twee personen. De jeugd mag met de huidige coronamaatregelen trainen en onderlinge wedstrijden spelen, maar niet tegen andere clubs. Iedereen van 18 jaar en ouder mag nog steeds alleen in groepjes van maximaal twee personen sporten, wat betekent dat bijvoorbeeld voetbaltrainingen bij de senioren niet mogelijk zijn.

Langere winterstop

De KNVB besloot eind vorige maand al om de competities in de A-categorie in ieder geval tot eind januari stil te leggen. Die competities worden op z’n vroegst op 29 januari hervat, afhankelijk van wat het kabinet deze week beslist. Voor de zogeheten topcompetities, waaronder de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie Vrouwen, geldt een uitzondering op de coronaregels. De topsport gaat daardoor wel door.

De binnensport blijft in ieder geval tot het einde van deze week stilliggen. Sportkantines moeten hun deuren dichthouden. De sportsector pleitte dinsdag in Den Haag voor een spoedige openstelling. Een petitie om sport en bewegen onder de essentiële dienstverlening te laten vallen, is meer dan 350.000 keer ondertekend.