Voorzitter Tokio 2020 Yoshiro Mori door het stof na vrouwonvriendelijke opmerkingen

Yoshiro Mori had gezegd dat vrouwen het moeilijk vinden om beknopt te spreken, waarover hij zijn irritatie uitte. De Japanse krant Mainichi schreef dat Mori besefte dat hij mogelijk zal moeten opstappen als gevolg van zijn woorden.

In de persconferentie noemde de 83-jarige oud-premier Mori zijn opmerkingen „ongepast.” Hoewel hij eerder had gezegd dat hij misschien stopt als de roep om zijn vertrek aanhoudt, zei hij bij de persconferentie niet aan aftreden te denken.

„Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is”, waren de gewraakte woorden die de voorzitter eerder had gezegd bij een bijeenkomst.

De ophef over Mori’s uitspraken heeft het enthousiasme voor de spelen onder het Japanse volk mogelijk verder gedempt. De scepsis onder Japanners over het organiseren van het internationale sportfestijn ten tijde van een pandemie neemt afgelopen tijd al zienderogen toe. Meer dan 80 procent van de Japanners is er tegen dat de spelen in juli staan gepland, kwam onlangs uit een opiniepeiling naar voren.

Op sociale media is een storm van verontwaardiging ontstaan om de seksistische uitspraken van Mori. Het hashtag ’Mori, stap alsjeblieft op’ is donderdag trending op Twitter in Japan. Sommige twitteraars roepen sponsors van de Olympische Spelen op druk te zetten op het organisatiecomité om Mori te ontslaan.

De oud-staatsman stond in zijn tijd als premier ook al bekend om zijn verbale uitglijders. Mori vertelde aan Mainichi dat hij inmiddels op zijn kop heeft gekregen van zijn vrouw, zijn dochter en zijn kleindochter.

Japan loopt achter qua gendergelijkheid bij andere ontwikkelde landen. In een ranglijst van gelijke lonen die is opgesteld door het World Economic Forum staat Japan bijvoorbeeld op de 121e plek van de 153 onderzochte landen.