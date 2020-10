Van Dijk: ’Spelersgroep heeft nooit lijstje met namen aan KNVB gegeven’

„Ik heb de bondscoach in een eerder stadium gesproken en het gesprek was toen heel goed, net als vandaag”, aldus Van Dijk.

„Dat gesprek ging over hoe de situatie nu is bij Oranje. We hebben als spelersgroep nooit een lijstje met namen doorgegeven aan de leiding van de KNVB. Er is alleen om onze mening gevraagd, dus een wens van ons zou ik het niet willen noemen. We willen de lijn die we hadden ingezet graag doortrekken. Uiteindelijk heeft de KNVB met de raad van commissarissen een beslissing genomen.”

Louis van Gaal

Van Dijk leek vorige maand niet staan te springen op een nieuwe periode met Louis van Gaal als bondscoach. „Hij heeft heel veel voor het Nederlands voetbal betekend maar ik heb nooit met hem gewerkt. Ik heb zijn naam ook niet genoemd”, zei de aanvoerder begin september, wat bij sommigen de suggestie wekte dat bepalende spelers van Oranje die aanstelling wilden voorkomen.