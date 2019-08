Brandweerman opnieuw ’baddest man on the planet’

De Amerikaanse MMA-vechter met Kroatische roots rekende zaterdagavond (lokale tijd) tijdens UFC241 in het Amerikaanse Anaheim af met Daniel Cormier, die de kampioensgordel in juli 2018 nog van hem had afgepakt.

De 36-jarige Miocic kende een lastige start. In de openingsronde werd hij door de vier jaar oudere Cormier, een vermaard worstelaar, provocerend opgetild en in de lucht gehouden. Ook boksend legde de uitdager het af tegen de verdedigend kampioen.

Na twee mindere rondes kantelde het gevecht. Miocic deed Cormier pijn met meerdere leverstoten op een rij, waarna hij de partij in de vierde ronde afmaakte met enkele rake klappen tegen het hoofd.

Miocic is in zijn vrije tijd ook actief als brandweerman. In het verleden versloeg hij onder anderen de Nederlander Alistair Overeem. Tegen Beverwijker Stefan Struve, die onlangs zijn comeback aankondigde, leed Miocic een van zijn slechts drie nederlagen.

Ook Nate Diaz (34) kwam in Anaheim in actie. De Amerikaan vocht in augustus 2016 voor het laatst, toen hij in een rematch met zijn grote rivaal Conor McGregor nipt ten onder ging. Diaz nam het in het weltergewicht op tegen zijn landgenoot Anthony Pettis (32) en won overtuigend op punten. Naderhand bleek dat Pettis al vroeg in de partij zijn voet had gebroken.

Nate Diaz haalt uit richting Anthony Pettis. Ⓒ AFP