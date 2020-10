Max Verstappen baalt van vertrek Honda uit Formule 1

„Natuurlijk is het balen dat Honda de sport verlaat”, zo stelt de Nederlander in een vooruitblik op de Grand Prix van aankomende weekeinde op de Duitse Nürburgring.

„We hebben een goede band met elkaar opgebouwd en men is zeer toegewijd aan ons project. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Anderzijds verandert dit niets aan onze focus. We hebben nog anderhalf seizoen te gaan en blijven ons richten podiumplaatsen. Elke race willen we op het podium. Dat blijft een mooi doel voor ons. We moeten te allen tijde zien te maximaliseren.”

Het feit dat hij komend weekeinde op een ’nieuwe’ baan mag rijden, zorgt voor een extra prikkel bij Verstappen. „Ik ben hier als Formule 1-coureur nog nooit geweest. Dat maakt het extra interessant. Dat was ook zo met Mugello”, aldus de Nederlander, die in andere klasses wel al kennis maakte met de Nürburgring.

Max Verstappen kijkt uit naar de race op de Nürburgring. Ⓒ HH/ANP

„Sinds de Formule 3 heb ik er echter niet meer gereden. Ik ben benieuwd wat er met een Formule 1-auto mogelijk is. Het is een technische baan, daar houd ik wel van.”

Mugello, Nürburgring, Imola en Portimao werden dit jaar onverwacht toegevoegd aan de kalender, omdat de coronacrisis bepaalde andere races belette van doorgang.

Ook het weer kan in Duitsland voor een extra uitdaging zorgen. „Het belooft een stuk kouder te worden dan we gewend zijn”, weet Verstappen. „Mogelijk gaat het zelfs regenen. Dat kan alles nóg interessanter maken.”

