Jumbo-Visma in de ban van de bubbel: ’Het is zwaar voor de renners’

„Voor zover het mogelijk is, is het ons gelukt om de bubbel waarin de ploeg zit intact te houden”, zegt hij. „Wij zien en spreken al twee weken lang helemaal niemand, letterlijk. „We komen ook niet in contact met mensen van andere ploegen.”

Jumbo-Visma doet volgens de teambaas altijd al heel veel aan infectiepreventie, ook om bijvoorbeeld de kans op een verkoudheid zo klein mogelijk te maken. „We maken nu bijvoorbeeld gebruik van luchtreinigers om de aerosolen uit de lucht te halen.”

De ploeg zit in de hotels alleen of afgescheiden van andere hotelgasten, vertelt Plugge. „Andere jaren kwamen er altijd familie en de vriendinnen of vrouwen langs op de rustdag. Het is zwaar voor de renners, maar ze weten waar ze het voor doen en iedereen heeft het ervoor over. Het is heel gemakkelijk om dat nu om zeep te helpen. Dat zou echt zonde zijn.”

De teambaas weet ook dat een besmetting altijd mogelijk is. „Als het gebeurt, dan gebeurt het. We kunnen alleen alles wat we wel in de hand hebben zo goed mogelijk doen.”

