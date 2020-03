Hockeybond verrast over uitspraken wielerbond tegen doorgaan Spelen

De roep om uitstel wordt steeds luider. De Nederlandse wielerbond KNWU was zaterdag de eerste grote sportbond in Nederland die zich uitspreekt tegen het doorgaan van de Spelen. "In de huidige omstandigheden in de wereld achten wij het onverstandig en bijna onverantwoord dat atleten en hun begeleiders hier en in de rest van de wereld zich onder vreselijk moeilijke en ongezonde omstandigheden blijven voorbereiden op de Spelen", aldus KNWU-voorzitter Marcel Wintels.

De hockeybond gaat daar niet in mee. "Wij hebben net als de andere bonden afgesproken dat NOC*NSF ons in deze vertegenwoordigt. Daarom reageren wij nu niet als afzonderlijke bond. Dat de KNWU dat wel heeft gedaan, heeft ons verrast. Wij hebben goed contact met NOC*NSF en laten de communicatie hierover aan hen", aldus Gerritsen.