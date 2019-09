Hassan wint 5000 meter en heeft verrassing in petto

De 26-jarige atlete won vorige week in de eerste finale van het miljoenenbal in Zürich al de hoofdprijs op de 1500 meter van 50.000 dollar en in Brussel was ze op de 5000 meter al even ongenaakbaar. Ook nu versloeg ze de verzamelde wereldtop en verdubbelde haar prijzengeld tot 100.000 euro. In de nieuwe IAAF World Ranking is ze nu zelfs wereldwijd de beste atlete.

Hassan glimlachte na afloop van oor tot oor: „Ik ben echt heel blij met deze overwinning. Iedereen die straks in Doha is, loopt hier vanavond ook. Als je dan zo makkelijk wint, is dat mooi.” Hassan blikte ook vooruit op de WK in Doha en had daarbij nog een verrassing in petto.

„Ik overweeg om daar de 1500 meter met de 10.000 meter te combineren. Ik vind de 1500 meter de allerleukste afstand en je raakt met maar drie hele rondjes de tel niet kwijt.” Op de WK is een combinatie van 1500 en 5000 meter onmogelijk. Tot nu toe leek het er op dat Hassan de 5000 meter wilde combineren met de 10.000 meter.

Einde limietperiode

Vrijdagavond liep de limietperiode voor WK-kwalificatie af. Verschillende atleten deden nog pogingen een ticket voor Doha te bemachtigen. Churandy Martina kwam in het Spaanse Andújar nogbhet dichtste bij. Op de 200 meter liep hij 20.50, één tiende boven de limiet.