Dimitri Payet gooit olie op het vuur in ’Neymar-affaire’

De spelmaker van Olympique Marseille, dat met 1-0 won op bezoek bij de Franse landskampioen, plaatste maandagavond een foto op zijn twitteraccount waarmee hij nog even publiekelijk een sneer naar Neymar uitdeelde.

Op een gefotoshopte teamfoto is te zien hoe Payets ploeggenoot Alvaro Gonzalez een hondje vasthoudt waarop het hoofd van Neymar te zien is. Gonzalez werd door de Braziliaan van racisme beticht. „Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hem niet harder heb geslagen”, fulmineerde Neymar na zijn rode kaart.

„Een georganiseerde bende”, schrijft Payet bij zijn foto. „En nee, dit is niet de hoofdstad, dit is Marseille”, gaf hij de fans van Paris Saint-Germain nog even een veeg uit de pan.