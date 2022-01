Bayern München weken zonder Alphonso Davies door ontstoken hartspier

„Hij is voorlopig gestopt met trainen, dus hij zal de komende weken niet voor ons beschikbaar zijn”, zei trainer Julian Nagelsmann. „De ontsteking van de hartspier is niet al te dramatisch, op basis van de echo. Toch moet het genezen en dat zal ongetwijfeld enige tijd duren.”

Davies is een van de spelers die onlangs besmet zijn geraakt met het coronavirus. Onder anderen keeper Manuel Neuer, Dayot Upamecano en Leroy Sané keerden eerder deze week weer terug. „Geen van hen is 100 procent fit”, aldus de trainer. „Een of twee spelers hadden ook symptomen en behalve Manuel is geen van hen klaar om veel minuten te maken.”

Koploper Bayern wacht zaterdag de uitwedstrijd tegen 1. FC Köln. Het zwaar geplaagde Bayern verloor vorige week bij de hervatting van de Bundesliga van Borussia Mönchengladbach (1-2).