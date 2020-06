Olympisch kampioen Jetze Plat naar Italië voor hoogtestage

Handbiker en triatleet Jetze Plat vorig jaar in het Italiaanse Livigno, waar hij half juni weer op hoogtestage gaat. Ⓒ fotostudio enjoy

AMSTERDAM - Hoewel Jetze Plat de afgelopen coronaperiode prima in Nederland heeft kunnen trainen, reist de paralympiër op 14 juni richting het Italiaanse Livigno. Met de grenzen die een dag later weer open gaan, trekt de handbiker en triatleet er direct op uit voor een hoogtestage. „Het is niet met een bepaald doel daarna, maar voor de trainingsprikkel die je je lichaam wilt geven en ja het gevoel dat je weer écht als topsporter bezig bent.”