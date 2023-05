Real Madrid bestolen tegen City? ’Begrijp niet waarom VAR niet werd gebruikt’

De Bruyne ramde woensdagavond in de 67e minuut de bal heerlijk langs Real-keeper Thibaut Courtois in de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City. Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht, maar intussen zijn beelden opgedoken die aantonen dat de bal in de voorafgaande fase de zijlijn zou hebben overschreden.

Sportzender BeIn maakte via 3D een montage waaruit inderdaad blijkt dat de bal de zijlijn heeft overschreden, ondanks de poging van Bernardo Silva om het leder in het spel te houden.

Het gebeurde bovendien niet ver van de bank van Real Madrid, die alles goed gezien hadden. Coach Ancelotti was na de wedstrijd dan ook hard voor de arbitrage. „De scheidsrechter heeft niet goed opgelet”, aldus de Italiaan. „Ik begrijp niet waarom ze geen VAR gebruikten.”

Had de VAR moeten ingrijpen? „Nee”, zegt Spaans ex-scheidsrechter Itturalde Gonzalez in de Spaanse sportkrant AS. „Zelfs al ging de bal een meter buiten, hij kwam daarna wel in de voeten van Camavinga (speler Real Madrid, red) zodat we technisch gesproken van een nieuwe actie kunnen spreken, zodat de VAR niet kon ingrijpen.”