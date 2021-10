Enorme tegenvaller voor Virgil van Dijk met Liverpool

Binnen 25 minuten stond Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, op een 2-0 voorsprong. Jordan Henderson en Sadio Mané zorgden voor die voorsprong voor de nummer twee van de Premier League.

De wedstrijd leek gespeeld, maar niets was minder waar. Enock Mwepu produceerde in de 41e minuut de belangrijke aansluitingstreffer voor Brighton, dat met Joël Veltman in de basis speelde.

Belgische plaaggeest

Na twintig minuten in de tweede helft trok Leandro Trossard de stand gelijk. De Belg leek zelfs voor de winnende goal te zorgen, maar die werd vanwege buitenspel terecht afgeblazen. Maar puntenverlies was er wel voor Liverpool, dat woensdag Atletico Madrid treft in de Champions League.

Ook Manchester City liet zich in de luren leggen. De ploeg van trainer Pep Guardiola verloor zelfs. In eigen huis bleek Crystal Palace beter. Wilfried Zaha en Conor Gallagher deden City de das om.

Chelsea

Chelsea is koploper in Engeland. De regerend winnaar van de Champions League heeft drie punten meer dan Liverpool. Zaterdagmiddag zegevierde Chelsea met 0-3 over Newcastle United. Reece James (twee keer) en Jorginho (penalty) scoorden voor de Blues. Hakim Ziyech werd bij Chelsea na ruim een uur gewisseld, toen het nog 0-0 stond.

Arsenal

Arsenal heeft na een mislukte competitiestart aansluiting met de subtop van de Premier League gevonden. De ploeg van trainer Mikel Arteta won ook de uitwedstrijd tegen Leicester City (0-2).

Gabriel en Emile Smith Rowe scoorden in de eerste 18 minuten. Arsenal verloor de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen, maar is nu al zeven duels in de Premier League ongeslagen. De club won vijf van die wedstrijden en speelde er twee gelijk.

