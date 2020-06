Boze Schalke-fans vormen menselijke ketting: ’Dit is geen slachthuis’

Ze zullen een ’menselijke ketting’ vormen rond het trainingscomplex op Berger Feld en het stadion de Veltins-Arena. De fans doen dat om 15.30 uur, als hun club de laatste Bundesligawedstrijd van dit seizoen speelt uit bij Freiburg.

Meerdere supportersverenigingen doen mee aan het protest onder het motto: ’Schalke is geen slachthuis. Tegen de afbraak van onze vereniging!’. De fans richten zich daarmee direct tegen clubvoorzitter en vleeshandelaar Clemens Tönnies. De miljardair staat momenteel onder zware druk in Duitsland omdat in een van zijn slachterijen meer dan 1500 werknemers zijn besmet met het coronavirus.

De Schalke-fans zijn vooral boos over personeelsmaatregelen die de club heeft genomen in de coronacrisis en niet zozeer om de sportieve wanpresaties van het voetbalteam in de Bundesliga. De supporters waren ook niet te spreken over de afhandeling van de terugbetaling van tickets. Ze moesten op een formulier aangeven waarom ze het geld terug wilden.