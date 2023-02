Luuk de Jong: ’Makkelie deed wel meer dingen om te zorgen dat Feyenoord terugkwam’

Armando Obispo werd ongeveer halverwege de tweede helft uit het veld gestuurd. De Jong: „In eerste instantie vingen we het goed op en komen we zelfs op 2-0. Jammer genoeg maken zij dan weer de 2-1 op een moment dat er nog behoorlijk wat speeltijd is. Het kon nog voor Feyenoord en dat is vervolgens ook gebleken.”

De Jong vond wel dat er veel extra tijd was. „Een minuut of 9, waar maak je dat nog mee? Maar ik vond dat de scheidsrechter wel meer dingen deed die niet zo nadelig voor Feyenoord waren. Maar laten we vooral naar onszelf kijken. Dat we niet hebben gewonnen kunnen we alleen onszelf verwijten.”

