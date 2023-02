Luuk de Jong: ’Makkelie deed wel meer zodat Feyenoord terugkwam’

Armando Obispo werd ongeveer halverwege de tweede helft uit het veld gestuurd. De Jong: „In eerste instantie vingen we het goed op en komen we zelfs op 2-0. Jammer genoeg maken zij dan weer de 2-1 op een moment dat er nog behoorlijk wat speeltijd is. Het kon nog voor Feyenoord en dat is vervolgens ook gebleken.”

De Jong vond wel dat er veel extra tijd was. „Een minuut of 9, waar maak je dat nog mee? Maar ik vond dat de scheidsrechter wel meer dingen deed die niet zo nadelig voor Feyenoord waren. Maar laten we vooral naar onszelf kijken. Dat we niet hebben gewonnen kunnen we alleen onszelf verwijten.”

Van Nistelrooy ziet Makkelie ’grote inschattingsfout’ maken

Ruud van Nistelrooywas na de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2) niet te spreken over scheidsrechter Danny Makkelie. De trainer van de Eindhovenaren vond het onbegrijpelijk dat de arbiter het spel niet stillegde toen Phillipp Mwene met een hoofdblessure op het veld lag.

„Dan moet je het spel acuut stoppen. Het was gewoon gevaarlijk, hij was buiten bewustzijn”, aldus Van Nistelrooy. „Het was een heel slechte beslissing, een heel grote inschattingsfout. Deze regel is er niet voor niets.”

Van Nistelrooy vond het ook onbegrijpelijk dat Makkelie de tweede helft verlengde met 9 minuten blessuretijd. „De eerste helft waren die 6 minuten logisch, vanwege de hoofdwond bij Mwene. Na rust 9 minuten begrijp ik niet”, zei de coach. „Ook bij twijfelmomenten had ik vandaag het idee dat er voor ons vaak niet werd gefloten en voor Feyenoord wel. Natuurlijk kijk ik door een PSV-bril, maar dat gevoel hadden we heel erg.”

Coach Slot vindt dat Feyenoord met punt opnieuw te weinig krijgt

Feyenoord-trainer Arne Slot hield ondanks de late gelijkmaker van Alireza Jahanbakhsh geen goed gevoel over aan het gelijkspel (2-2) tegen PSV. De coach vond dat zijn elftal met het punt te weinig kreeg, net als vorige week tegen FC Twente (1-1) en twee weken geleden tegen Ajax (1-1).

„Bijna elke keer als wij punten verspelen, hebben wij veel meer doelpogingen dan de tegenstander. De kansenverhouding is elke wedstrijd zwaar in ons voordeel. Dat achtervolgt ons dit seizoen een beetje”, zei Slot. „Al heb je natuurlijk ook met de kwaliteiten van een tegenstander te maken. PSV had aan anderhalve kans genoeg om twee doelpunten te maken. Bij topclubs lopen spelers rond die aan een kleine mogelijkheid genoeg hebben.”

Koploper Feyenoord liet vorige maand ook al 2 punten liggen bij FC Utrecht (1-1) en ziet door de vele gelijke spelen de concurrentie naderen. „Iedereen is er ontzettend druk mee, waar we dit seizoen gaan eindigen”, aldus Slot. „Wij niet, wij zijn druk met ons spel. Wij gaan door met onszelf verbeteren door keihard te werken. Waar dat uiteindelijk toe leidt, zien we wel.”

Jahanbakhsh blijft bescheiden na twee doelpunten tegen PSV

Alireza Jahanbakhsh bleef ondanks zijn belangrijke rol in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen PSV (2-2) bescheiden. De invaller maakte in de slotfase twee doelpunten en voorkwam daarmee de tweede nederlaag van dit seizoen in de Eredivisie van de Rotterdammers.

„Persoonlijk wil je natuurlijk vaker spelen”, aldus Jahanbakhsh, die tot zondag pas één keer trefzeker was in de competitie. Hij scoorde vorige maand in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). „De trainer koos vandaag voor anderen. Als speler moet je dat accepteren. We hebben gewoon vijf goede buitenspelers. Iedereen doet het goed, daarom staan we ook bovenaan. We zijn nog actief op drie fronten, we hebben iedereen hard nodig.”

Jahanbakhsh kwam in de 62e minuut in de ploeg. Kort daarna kreeg PSV’er Armando Obispo rood en zorgde Thorgan Hazard voor de 2-0 voor de Eindhovenaren. „Na die rode kaart hadden we wel het gevoel dat we terug konden komen”, aldus de Iraniër. „De 2-2 viel helaas pas in de 95e minuut. Als we eerder gelijk hadden gemaakt, konden we nog winnen.”

Feyenoord verspeelde dit jaar al vier keer punten en ziet de concurrentie dichterbij komen. Jahanbakhsh: „Persoonlijk kijk ik niet naar de ranglijst. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Dan moet het goed komen met ons. We zullen het aan het einde van het seizoen zien.”

Feyenoorder Kökcü blij met invallers tegen PSV

Feyenoord mag blij zijn met een selectie die ook in de breedte op niveau is. Dat zei aanvoerder Orkun Kökcü na het duel met PSV (2-2) tegen ESPN. „De jongens die van de kant kwamen, waren heel belangrijk.” Hij doelde met name op Alireza Jahanbakhsh, die met twee doelpunten de achterstand van de Rotterdammers omzette in een gelijkspel.

Op zich kon Kökcü daar wel mee leven. „Vooral in het begin liep het wat moeizaam bij ons. We hadden wel veel balbezit, maar kwamen er niet echt door. Na de 0-1 werd dat wel iets beter, maar nog niet voldoende. Daardoor kon PSV vervolgens nog verder uitlopen. Gelukkig zijn we er daarna wel in geslaagd de kansen te benutten en hebben we er nog een gelijkspel uitgesleept.”

Vooraf leek er enige twijfel te bestaan over het meespelen van Kökcü. „Op de training had ik wat last van een blessure in het bovenbeen gekregen. Maar vervolgens bleek het wel te gaan, al was ook mijn openingsfase niet geweldig. Ik denk dat het verder goed gaat en dat ik de komende wedstrijd weer gewoon kan meedoen.”