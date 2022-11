Indrukwekkende Djokovic naar halve finale ATP Finals, exit Medvedev

Djokovic, die het toernooi was begonnen als de nummer 8 van de wereld, had maandag in zijn eerste wedstrijd ook de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets verslagen. Roeblev had zich in drie sets ontdaan van zijn landgenoot Daniil Medvedev.

De 35-jarige Djokovic wist tegen de tien jaar jongere Roeblev pas aan het einde van de eerste set het verschil te maken. De 21-voudig grandslamkampioen brak zijn tegenstander op 5-4 dankzij een fraaie backhandwinner en haalde zo de eerste set binnen.

Weerstand

De weerstand van de veelvuldig klagende Roeblev was prompt gebroken en de nummer 7 van de wereld wist in de tweede set nog maar één game te pakken. Djokovic benutte bij een 5-1-stand op eigen service meteen zijn eerste matchpoint. Mede door 17 onnodige fouten van Roeblev (tegenover 7 van Djokovic) had de Serviër slechts een kleine 70 minuten nodig voor de winst.

Einde verhaal voor Medvedev

Daniil Medvedev is bij de ATP Finals in Turijn na twee partijen uitgeschakeld. De 26-jarige Rus verloor zijn tweede groepswedstrijd van de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 6-3 6-7 (11) 7-6 (1).

Tsitsipas, de nummer 3 van de ATP-ranking, won in het begin van de eerste set meteen de opslagbeurt van de Rus. De 24-jarige Griek hield die voorsprong vast en pakte zo de set met 6-3. In de tweede set moest de tiebreak voor de beslissing zorgen. Daarin kregen beide spelers tal van kansen, maar sloeg Medvedev na drie matchpoints van Tsitsipas alsnog toe om de stand in sets weer gelijk te trekken.

In de derde set won Medvedev op 3-3 de opslagbeurt van zijn tegenstander. De Griek kreeg nog een kans om meteen weer terug te breken, maar dat lukte niet. Op 5-4 deed Tsitsipas dat wel, toen Medvedev mocht serveren voor de wedstrijd. Opnieuw viel de beslissing in de tiebreak. Daarin liep de Griek uit naar 6-0. Op zijn vijfde matchpoint na 2 uur en 21 minuten maakte hij het wel af.

Medvedev, de mondiale nummer 5, was eerder geklopt door zijn landgenoot Roeblev. Zijn laatste groepswedstrijd is tegen Novak Djokovic.

Beste dubbelspeler ter wereld Koolhof verliest tweede wedstrijd op ATP Finals

Het is tennisser Wesley Koolhof niet gelukt ook zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals in Turijn te winnen. De beste dubbelspeler ter wereld verloor met zijn Britse partner Neal Skupski van de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Het werd 6-4 7-6 (3).

Wesley Koolhof Ⓒ ANP/HH

Koolhof won het eindejaarstoernooi twee jaar geleden aan de zijde van Mektic, maar ze besloten hun samenwerking na het seizoen 2020 toch niet voort te zetten. Vorig jaar kende Koolhof met wisselende partners een minder jaar, maar dit seizoen is hij op dreef en hij pakte al zeven titels. In Turijn werd zijn reeks van vijf overwinningen echter beëindigd.

In de derde groepswedstrijd nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Amerikaan Austin Krajicek en Ivan Dodig uit Kroatië. Koolhof en Skupski begonnen het toernooi maandag met een zege op de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis.

De 33-jarige Koolhof doet volgende week met Nederland mee aan de Daviscup Finals. Dinsdag is in Malaga Australië de tegenstander in de kwartfinales.