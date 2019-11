De ’break’ komt voor de zwoegende Roest als geroepen

Het is hard werken tijdens de vijf kilometer op het schuurpapierijs van de Lodowa Arena voor winnaar Patrick Roest. Ⓒ BSR AGENCY

AMSTERDAM - Terwijl de Russische beer Denis Yuskov meer en meer als een harkende tuinman over het schuurpapierijs van de Lodowa Arena voortbewoog, zat Patrick Roest ineengezakt langs de baan. Hij hoefde de marteltocht van zijn concurrent niet te zien, om te weten wat die meemaakte. Het was gisteravond zwoegen in het kwadraat.