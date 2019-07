Arjen Robben zet punt achter voetbalcarrière

„Zonder twijfel is het de moeilijkste beslissing die ik in mijn loopbaan heb moeten nemen. Een beslissing waarbij „hart” en „verstand” met elkaar in botsing kwamen”, vervolgt Robben. De technisch begaafde aanvaller nam dit seizoen al afscheid bij Bayern München, maar liet aanvankelijk de optie dat hij naar een andere club zou gaan open. Hij sloot zijn loopbaan zo met de Duitse landstitel en beker.

Robben speelde voor FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. De aanvaller kwam bovendien 96 keer uit voor Oranje. Hij speelde in 2010 de finale van het wereldkampioenschap in het Soccer City van Johannesburg tegen Spanje. Hij speelde op 10 oktober 2017 tegen Zweden zijn laatste interland. Oranje won met 2-0, dankzij twee doelpunten van Robben.

Arjen Robben met de DfB Pokal. Ⓒ BSR Agency

„De liefde voor het spelletje en de overtuiging dat je nog steeds de hele wereld aankan, tegenover de realiteit dat niet altijd alles loopt zoals je zou willen en je niet meer dat jochie van 16 bent, dat nog geen idee had wat een blessure inhield. Op dit moment ben ik fit en gezond en als liefhebber van vele andere sporten wil ik dit voor de toekomst graag zo houden. Stoppen doe ik dus definitief, maar het is goed zo”, aldus Robben.

Robben vindt het nog te vroeg om gedetailleerd terug te kijken op zijn imposante carrière, waarin hij veel grote en in totaal zelfs 28 prijzen won. „Op dit moment overheerst trots en dankbaarheid. Ik wil dan ook iedereen vanuit de grond van mijn hart bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Ik heb 19 jaar lang geleefd voor mijn passie en geprobeerd het maximale eruit te halen. Dit vergt alleen wel een bepaalde instelling en kost uiteraard veel energie, met name als het even niet loopt zoals je wilt en je moet terugvechten na tegenslag. Topsporters staan bekend om hun egoïstische instelling en ik ben daar zeker geen uitzondering op geweest.”

Arjen Robben in het shirt van Oranje. Ⓒ René Bouwman

Arjen Robben Ⓒ Reuters