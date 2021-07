Feyenoord staat in gammele steigers

Wouter Burger baalt na een tegendoelpunt van PAOK Saloniki. Feyenoord heeft nog wat werk te verzetten. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Dat er bouwwerkzaamheden moesten verricht, wist Arne Slot bij zijn aanstelling bij Feyenoord. En dus staat het Rotterdamse elftal in de steigers. Vier dagen voor de return tegen FC Drita is de conclusie dat de stellage – door het vertrek van Steven Berghuis en het feit dat de selectie nog op volle oorlogssterkte moet komen – op dit moment gammel is. Ondanks een Rotterdamse bliksemstart was PAOK in het oefenduel in De Kuip te sterk: 1-2.