Harkemase Boys - Groningen gestaakt na enorme knal

Tijdens het duel op Sportpark De Bosk werd er zwaar vuurwerk op het veld gegooid. Een enorme vuurwerkbom ging af in de buurt van Harkemase Boys-doelman Erick Jansema, die wonder boven wonder niet gewond raakte. Scheidsrechter Sander van der Eijk staakte het duel voor enige tijd.

Vlak na de ontploffing van het vuurwerk ontstonden er vechtpartijen langs het veld. De politie moest ingrijpen om de orde te herstellen. Volgens het Dagblad van het Noorden wordt een groep van zo’n 25 Groningen-fans verantwoordelijk gehouden voor het grootste deel van de chaos. Ook vooraf was het al onrustig.

Rust na boodschap

Na een onderbreking van ongeveer een half uur werd de wedstrijd hervat, met een duidelijke boodschap: indien er opnieuw met vuurwerk zou worden gegooid zou de arbitrage het duel definitief staken. Verdere incidenten in Friesland bleven uit.

Tussen de ongeregeldheden door werd er ook nog gevoetbald. FC Groningen zegevierde met 1-2. Samir Memisevic maakte beide doelpunten voor de Groningers.

