Jumbo-Visma breekt contract Tour-winnaar Vingegaard open tot 2027

„De ploeg en ik hebben een prachtig parcours afgelegd”, zegt Vingegaard. „Ik voel me hier thuis en waardeer de kwaliteiten van het team en de medewerkers enorm. Iedere dag dagen we elkaar uit om nog beter te worden en ik weet dat ik hier mijn volledige potentieel kan benutten. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling hier voort te zetten en ben ervan overtuigd dat we samen een nog hoger niveau kunnen halen.”

Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo-Visma, is uiteraard blij met de contractverlenging van Vingegaard. „Jonas past perfect bij ons: hij is leergierig en goed te coachen, maar drijft ons als ploeg ook tot het uiterste. Toen hij hier binnenkwam was hij een ongepolijste diamant. Samen met hem hebben we grote stappen gezet en hebben we ons uiteindelijk ontwikkeld tot Tourwinnaars. Op dat topniveau willen we blijven en daarin speelt Jonas een cruciale rol.”

Vingegaard rijdt sinds 2019 bij Jumbo-Visma. Hij boekte sindsdien 20 zeges.