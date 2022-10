FBO-directeur Rossmeisl overlijdt na ziekbed

Premium Binnenland

Trucker Angelo (25) overleden na coma: ’Het blijft een enorme klap’

De Alkmaarse trucker Angelo de Haas (25), die sinds 4 oktober in coma lag in Oostenrijk, is vrijdagmiddag overleden. De familie heeft vrijdagmiddag afscheid genomen van hun verloofde, zoon en broer. „De hoop op een wonder is nooit weggegaan”, zegt Angelo’s verloofde Esmée Marsman (27).