Na Federer wacht oogoperatie voor Zverev

Alexander Zverev moet onder het mes. Ⓒ EPA

LONDEN - Tennisser Alexander Zverev ondergaat binnenkort een oogoperatie. De 22-jarige Duitser meldde na zijn uitschakeling in de halve finale van de ATP Finals in Londen dat hij na zijn tour door Zuid-Amerika met Roger Federer in New York onder het mes zal gaan.