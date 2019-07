Kruijswijk: ’Ik denk dat ik het kan’

Steven Kruijswijk gaat in de laatste drie Alpen-ritten met nog vijf renners uitmaken wie er in deze sensationele editie in het geel de Champs-Élysées mag oprijden. Ⓒ Getty Images

SOMMIÈRES - Rond Nîmes, de tweede pleisterplaats van deze Tour de France, worden de messen geslepen voor de apotheose. De topzes gaat in de laatste drie Alpen-ritten uitmaken wie er in deze sensationele editie in het geel de Champs-Élysées mag oprijden. Eén van hen is Steven Kruijswijk, de onverstoorbare nummer drie van het klassement op 1.47 achter de Franse leider Julian Alaphilippe. De nummer twee (Thomas) tot en met zes (Kruijswijk, Pinot, Bernal, Buchmann) staan binnen 39 seconden van elkaar. De 32-jarige Brabander laat weten dat hij met veel vertrouwen uitkijkt naar de het loodzware ’toetje’ met zes Alpenreuzen van boven de 2000 meter.