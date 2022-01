Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse-aanwinst Adrian Grbic wil carrière nieuw leven inblazen: ‘Veel naar Cristiano Ronaldo gekeken’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Adrian Grbic in het shirt van Oostenrijk. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - De kans is groot, dat Adrian Grbic vanavond tegen Feyenoord direct zijn debuut voor Vitesse gaat maken. De 25-jarige Oostenrijkse spits is voor de rest van het seizoen gehuurd van het Franse FC Lorient, waar hij op een zijspoor terecht was gekomen, nadat hij anderhalf jaar geleden nog voor 9 miljoen euro was overgenomen van Clermont Foot. Grbic hoopt zijn vastgelopen carrière in Arnhem nieuw leven in te blazen.