Lionel Messi troeft Robert Lewandowski af en wint Gouden Bal

Messi werd afgelopen seizoen toen nog voetballer bij FC Barcelona uitgeroepen tot Speler van het Jaar 2020/21 in La Liga ondanks de Spaanse titel voor Atlético Madrid. Eén maand later werd hij ook uitgeroepen tot Speler van het Toernooi op de Copa America, waar hij Argentinië voor het eerst in zijn carrière naar een hoofdprijs leidde.

Het is voor de zevende keer in zijn carrière dat Messi de Gouden Bal weet te winnen.

Lewandowski

Robert Lewandowski eindigde op de tweede plaats. De Poolse spits van Bayern München maakte afgelopen seizoen maar liefst 41 doelpunten in de Bundesliga, een record. Lewandowski (33) werd vorig jaar door zowel de UEFA als de FIFA uitgeroepen tot speler van het jaar en gold als de topfavoriet voor de Gouden Bal.

Jorginho werd derde. Hij won dit jaar zowel de Champions League (met Chelsea) als het EK (met Italië).

Miedema en Martens

Oranje-speelsters Vivianne Miedema (Arsenal) en Lieke Martens (FC Barcelona) grepen bij de vrouwen naast de Gouden Bal. Die ging naar Alexia Putellas van Barcelona.

Miedema werd bij de BBC wel uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. Ze maakt ook nog kans op deze ereprijs bij wereldvoetbalbond FIFA. Miedema is één van de dertien genomineerde speelsters. Op 17 januari wordt de winnares online bekendgemaakt tijdens de The Best FIFA Football Awards-show.

De Gouden Bal voor vrouwen werd in 2018 voor de eerste keer uitgereikt. De Noorse Ada Hegerberg nam destijds de trofee in ontvangst. In 2019 ging de onderscheiding voor de beste voetbalster van het jaar naar de Amerikaanse Megan Rapinoe. Vorig jaar ging de Gouden Bal-verkiezing niet door, omdat de Europese voetbalcompetities flink waren verstoord door de coronapandemie.

Vivianne Miedema greep naast Gouden Bal. Ⓒ ANP

Gravenberch

Ryan Gravenberch was samen met negen andere talenten genomineerd voor de Kopa Trofee, maar de 19-jarige Ajacied greep naast de prijs. Die ging naar Pedri, het grote talent van Barcelona. Voor deze prijs komen spelers in aanmerking die op 31 december jonger zijn dan 21 jaar. Matthijs de Ligt nam in 2019 deze trofee in ontvangst.