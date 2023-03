Gözübüyük ’dubbel verrast’ door actie KNVB na penalty Feyenoord-PSV

Volgens de KNVB, die het achteraf vervelend vond een scheidsrechter publiekelijk te moeten afvallen en dat sindsdien ook niet meer doet, was het geen strafschop. De gelijkmaker betekende het einde van de Eindhovense titelaspiraties.

Bekijk ook: Serdar Gözübüyük hoort na aardbeving zelfde paniek in stem vader als toen zijn moeder overleed

„Vanuit de UEFA werd ik gesteund, dus ik was in dubbel opzicht verrast dat de KNVB zei dat het een foute beslissing was”, aldus Gözübüyük. „In speelronde 1, 13, 23 of 28 heeft men ook nooit publiekelijk een mening over een scheidsrechter. Ik vrees dat het die keer onder druk van derden is gebeurd. En niet alleen de UEFA, maar ook Marco van Basten, Ruud Gullit, Willem van Hanegem en – voor mij het allerbelangrijkste – Pol van Boekel stonden achter mijn besluit. Pol is een van de beste VAR’s ter wereld en heeft de beelden uitgebreid bestudeerd.”