‘Binnen FC Utrecht staat de beker op een voetstuk’

FC Utrecht viert de zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEVENTER - De Utrechtse supporters kunnen hun vingers aflikken, want zij krijgen de komende periode tweemaal FC Utrecht-Ajax voorgeschoteld, het affiche dat zo enorm tot de verbeelding spreekt in de Domstad. Het team van trainer John van den Brom won in de kwartfinale van de TOTO KNVB-beker eenvoudig van Go Ahead Eagles (1-4) en treft in de eerste week van maart de grote rivaal Ajax in de halve finale.