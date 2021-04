Klas eruit gestuurd bij FC Den Bosch

Omdat de zonder contract spelende Klas na vruchteloze onderhandelingen heeft aangegeven niet bij FC Den Bosch te willen blijven, maar de stap hogerop te willen maken, is Klas er per direct uitgestuurd bij de Bosschenaren.

Technisch manager Jan Gösgens is teleurgesteld in Klas en geeft in het Brabants Dagblad aan, dat hij eerder al een mondeling akkoord had bereikt met Klas. „Daar is nooit sprake van geweest”, countert Brian Tevreden, de zaakwaarnemer van Klas. „De enige reden waarom hij wordt weggestuurd, is dat hij een stap hogerop wil maken. Hij kan zich zowel sportief als financieel verbeteren. Dat recht heeft hij, want hij is amateurspeler en heeft geen contract. Ik vind deze gang van zaken heel sneu voor een jongen, die zich het hele seizoen geweldig voor de club heeft ingezet. Zo ga je niet met mensen om. Ik vind het zeer amateuristisch hoe dit is gegaan.”

Klas heeft aanbiedingen van zes clubs om zijn eerste profcontract te tekenen. Onder meer ADO Den Haag is voor hem in de markt.