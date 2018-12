Younes zet zelf streep door deal met Napoli

„Amin heeft de president gezegd dat hij vanwege privéomstandigheden pas komende zomer naar Napoli wil”, zei zijn zaakwaarnemer Nicola Innocentin. Welke persoonlijke omstandigheden het betreft, wilde de Italiaan niet zeggen. „Ik ga uit respect voor Amin niet op de details in”, aldus Innocentin, die bevestigt dat Younes na dit seizoen voor vijf jaar tekent bij de koploper van Italië.

Hoewel Younes in TELESPORT jubelend over zijn vertrek naar Napoli vertelde, is hij het komende half jaar – tot verbazing van de Ajax-directie –’gewoon’ Ajacied. Directeur spelersbeleid Marc Overmars stemde na een smeekbede van Younes en Innocentin in met een transfersom van slechts vijf miljoen euro. Ajax begreep dat de Duitser zijn WK-droom levend wilde houden en een reserverol achter Justin Kluivert niet ideaal was.

De Amsterdamse club was gisteren formeel niet op de hoogte van de terugkeer van Younes, maar heeft wel vernomen dat ’er wat complicaties zijn’. Italiaanse wildwestverhalen dat Ajax met aanvullende eisen zou zijn gekomen, werden als onzin bestempeld. Zoals later bleek terecht.