Verstappen na 168(!) rondjes: ’Goede dag, wel stijve nek’

De Limburger reed 168 rondjes, het meeste van iedereen. Hij noteerde overall de vierde tijd. „Ik heb heel veel ronden gereden en dat was ook precies de bedoeling, maar daar houd je wel een wat stijve nek aan over”, zei hij onder grote belangstelling, vlak na zijn lange dag in de RB16.

„De auto is beter en sneller”, was zijn klare oordeel. „De betrouwbaarheid lijkt zelfs nog weer groter, dus dat is allemaal heel positief. Ik denk dat deze auto sterker is dan die van vorig jaar, maar dat moet ook. Ik wil voor de titel gaan.”

Natuurlijk kreeg Verstappen direct vragen over de kracht van de auto en Honda-motor, maar hij wijst erop dat het nog veel te vroeg is om conclusies te trekken. „Het belangrijkste is op dit moment om veel rondjes te rijden en veel dingen uit te proberen, zodat we onze data kunnen vergelijken met de resultaten uit de windtunnel. Ook voor mezelf is het elk jaar weer anders in een nieuwe auto.”

Wereldkampioen Lewis Hamilton, die alleen in de middaguren achter het stuur van de Mercedes kroop, klokte met 1,16,976 de beste ronde. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas zette in de ochtenduren 1,17,313 neer en dat bleek over de hele dag genomen de tweede tijd.