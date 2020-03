Topsporters doen oproep binnen te blijven: ’Zo moeilijk is het niet’

Sporters zitten thuis in isolement en moeten zelf hun conditie op peil houden. Thuis trainen is het devies. Daarnaast wordt ook het ene na het andere toernooi of sportevenement afgelast en verschoven.

Van Gerwen

De Premier League Darts, die voor 25 en 26 maart op het programma stond in Ahoy Rotterdam is een van de toernooien die van de sportkalender werd geschrapt. Michael van Gerwen kan derhalve zijn kunsten niet vertonen aan het Nederlandse publiek.

De nummer één van de wereld zit echter niet stil op de bank. „Ik hoop dat jullie allemaal sterk blijven in deze tijden”, zegt MvG op Instagram. „Ik ben hard aan het trainen. Ik moet immers voorbereid zijn als alles weer begint, wanneer dat ook moge zijn.”

Van Gerwen benadrukt in zijn bericht nogmaals dat iedereen goed voor zichzelf en voor anderen moet zorgen. „Als wij met z’n allen sterk blijven en luisteren naar wat de experts zeggen, dan zullen wij overwinnen.” Hij sluit zijn bericht af met #stayhome #staystrong en #stayhealthy.

Visualiseren

Ranomi Kromowidjojo zou normaliter in het water liggen, maar aangezien de zwemtoernooien ook stilliggen, probeert de olympisch kampioene het op een andere manier. Visualiseren is de tip van Kromo. „En dat kun je ook gewoon thuis doen.”

Ranomi Kromowidjojo zal voorlopig niet in het water te zien zijn. Ⓒ AFP

Zo houdt zij zich ook aan het advies, opgelegd door de regering en deskundigen, om het huis niet te verlaten als het niet nodig is. „ Door je gedachten zo specifiek mogelijk te richten op iets, bijvoorbeeld je rugcrawl techniek, ben je als het ware toch aan het trainen”, meldt Kromowidjojo op Instagram. „Voor nu is dit een super tool om te gebruiken nu we niet kunnen zwemmen. Denk je nu, ik hou niet van zwemmen, ik haat zwemmen, ik ben bang voor water!? Visualiseren kun je op alles toepassen.”

De Klassieker

Normaliter zou deze zondagmiddag De Klassieker plaatsvinden tussen Feyenoord en Ajax. Echter ligt ook de Eredivisie voorlopig stil.

De rivaliteit tussen de twee clubs is enorm, maar in deze tijden is dat even niet belangrijk. Zo blijkt ook uit het gezamenlijke bericht dat Ajax en Feyenoord deelden op sociale media, waar hun aandacht vooral uitgaat naar al het zorgpersoneel. „Dit weekend geen Klassieker. Dit weekend staan wij niet tegenover elkaar, maar slaan wij samen hand op hand. Wij klappen nu niet voor onze spelers, maar voor alle zorgverleners. Dapp’re strijders, wij zijn jullie enorm dankbaar en wensen jullie heel veel sterkte toe”, aldus Ajax en Feyenoord.

’Denk nou eens na’

Bram van Polen, aanvoerder van PEC Zwolle deelt zijn irritatie via een video: „Ik snap de mensen niet die gewoon de straat op gaan, of het bos in en niet die 1,5 meter afstand houden. Denk nou eens na mensen. Het is allemaal leuk en aardig, maar wat nou als het jouw opa of oma is?”

Van Polen doelt op het advies van deskundigen, die iedereen aanraden binnen te blijven en alleen de deur uit te gaan als het nodig is. „Die mensen die dat zeggen hebben daar voor gestudeerd. Ik snap niet dat je het in je botte kop kan krijgen dat je niet het fatsoen hebt om aan andere mensen te denken. Om die 1,5 meter afstand te houden, mits je überhaupt naar buiten moet. Blijf gewoon binnen, zo moeilijk is het niet.”

Buitenland

Het coronavirus houdt natuurlijk niet alleen de Nederlandse sportwereld in zijn greep. Ook in het buitenland wordt men hard getroffen door COVID-19. Frenkie de Jong, speler van FC Barcelona, deelt het volgende bericht (van sportconcern Nike) omtrent het nieuwe virus: „Als je ooit hebt gedroomd om voor miljoenen mensen van over de hele wereld te spelen. Dan is dit jouw moment. Speel binnen, speel voor de wereld.”

Matthijs de Ligt bevindt zich als speler van Juventus momenteel in het land dat misschien wel het hardst getroffen wordt door het coronavirus: Italië. Enkele dagen geleden was het in Italië vaderdag en voor de oud-Ajacied was het een moment om de ouderen nog een hart onder de riem te steken. „Voor alle vaders in Italië. Velen van jullie hebben mij gesteund en nu steun ik jullie. Bedankt voor al jullie wijze lessen. Mijn gedachten gaan uit naar jullie in deze moeilijke tijden. Blijf thuis, blijf veilig.”

Lewis Hamilton staat erom bekend zich vaak in te zetten voor goede doelen. Omtrent het coronavirus deelde de Formule 1-coureur dit bericht: „Ik weet dat het coronavirus iedereen nerveus maakt, maar ik raad iedereen aan kalm te blijven en niet in paniek te raken. Blijf lief voor elkaar, zorg voor elkaar en help elkaar. Blijf je handen wassen. Zo bescherm jij jezelf en anderen tegen het coronavirus. En neem het niet te licht, doe het grondig.”