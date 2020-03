Volksheld Melvin Platje in Bali: ’Alleen zwaaien in de supermarkt’

Melvin Platje Ⓒ ANP, 2018

Zondag scoorde Melvin Platje er nog op los in een competitiewedstrijd met Bali United. Inmiddels is ook in Indonesië het voetbal stilgelegd, maar de Nederlandse spits zal zich niet snel gaan vervelen. „Beetje barbecueën in de tuin. Zwemmen. Filmpje kijken met de kids. En mezelf fit houden natuurlijk”, vertelt de 31-jarige publiekslieveling.