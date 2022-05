PSV geeft zege in slotfase weg bij Feyenoord

PSV kreeg in de aanloop naar de wedstrijd een boost, toen duidelijk werd dat Ajax in de uitwedstrijd tegen AZ twee punten had laten liggen, waardoor de Eindhovenaren de kans kregen om in te lopen op de koploper. Met het oog daarop was het geen nadeel voor PSV dat de wedstrijd vanuit het oogpunt van de Europese verplichtingen van Feyenoord naar laat in de middag was verplaatst. De uitgangspositie was daardoor voor aanvang van de wedstrijd kraakhelder voor de nummer twee.

Bij PSV had André Ramalho de kraker in De Kuip niet gehaald. De enkelklachten van de Braziliaanse verdediger waren nog te ernstig. Op zijn plek speelde net als tegen Willem II de een linie naar achter gehaalde middenvelder Erick Gutierrez. In vergelijking met een week eerder keerde Mario Götze, die toen ziek was, terug in de ploeg.

Het elftal van Feyenoord werd enthousiast onthaald door het thuispubliek, dat hun favorieten toejuichte voor het behalen van de Conference League-finale afgelopen donderdag. De spreekkoren ‘We gaan naar Tirana’ en ‘Finale’ klonken in De Kuip en speaker Peter Houtman kondigde Feyenoord aan als ‘een van de eerste finalisten ooit van de Conference League’. Slot had ervoor gekozen dezelfde elf spelers op te stellen als in Marseille.

Vooraf was de vraag wat de inspanningen van donderdag voor impact zouden hebben op Feyenoord. PSV rekende zich niet bij voorbaat rijk met in het achterhoofd de eigen prestatie in de KNVB-bekerfinale, toen de Eindhovenaren te sterk waren voor Ajax ondanks het Europese duel met Leicester City een paar dagen eerder.

Slot en Schmidt Ⓒ ANP Pro Shots

Impact

Maar in het geval van Feyenoord bleek de impact van de zware uitwedstrijd in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille wel groot. PSV begon heel energiek aan de wedstrijd en drong Feyenoord terug op eigen helft. Waar de ploeg van Slot normaal initiatiefrijk voetbal speelt en fanatiek druk zet, kwam daar nu niks van terecht. Het was PSV dat de toon zette, daarbij geholpen door Feyenoord, dat veel slordig balverlies had.

PSV kreeg al in de openingsfase via Cody Gakpo, Eran Zahavi en Ritsu Doan goede kansen en in de 16e minuut opende Gakpo de score. Na inleveren van Orkun Kökcü stuurde Joey Veerman met een heerlijke pass Gakpo weg. De captain van PSV gaf Lutsharel Geertruida met een prima aanname het nakijken en knalde de bal achter Feyenoord-doelman Ofir Marciano, voordat Gernot Trauner kon ingrijpen (0-1).

Cody Gakpo was de man in de Kuip Ⓒ ANP Pro Shots

Wind in de zeilen

De openingsgoal gaf PSV extra de wind in de zeilen en in de 29e minuut verdubbelde Gakpo de voorsprong. Na een ragfijne combinatie met Zahavi klopte de Eindhovenaar de Rotterdamse doelman Marciano met een stiftje (0-2). Het was de twaalfde Eredivisiegoal dit seizoen van Gakpo, die daarmee clubtopscorer is van PSV.

Het niveauverschil in de eerste 45 minuten was groot. Zo’n afwachtende eerste helft speelde de ploeg van Slot dit seizoen nog niet eerder in eigen huis. De Feyenoord-trainer greep in de rust hard in en bracht drie verse krachten. Met Jens Toornstra, Patrik Walemark en Bryan Linssen in de ploeg voor Kökcü, Guus Til en Reiss Nelson liet Feyenoord een heel ander gezicht zien.

Cody Gakpo schreeuwt het uit in de Kuip. Ⓒ ANP Pro Shots

Rotterdamse dadendrang

Het was de thuisploeg, die in de eerste fase na rust het initiatief pakte en PSV had het even moeilijk. Luis Sinisterra was dicht bij de aansluitingstreffer, maar stuitte op PSV-doelman Yvon Mvogo.

PSV wist zich na de stormachtige beginfase van de tweede helft wel iets aan de druk van Feyenoord te ontworstelen, maar het bleef een veel gelijkopgaander duel dan in de eerste 45 minuten. Zahavi had de Rotterdamse dadendrang in de kiem kunnen smoren door een derde PSV-treffer te maken, maar voor een leeg doel werd de spits de voet dwars gezet door Geertruida, die redding bracht met een gedurfde sliding.

Twijfelachtige strafschop

Aan de overkant was Mvogo meermaals de reddende engel. De Zwitserse doelman, die dit seizoen zo lang op zijn kans moest wachten, toonde zijn waarde met goede reddingen op inzetten van Cyriel Dessers. Tot driemaal toe kwam Mvogo als winnaar uit de strijd, waarmee hij ervoor zorgde dat de marge van twee intact bleef.

Het bleef bibberen voor PSV, dat na rust de controle compleet kwijt was en door Feyenoord in het defensief werd gedrongen. Slot bleef verse krachten in de ploeg pompen met Marcus Pedersen en Philippe Sandler, die daarmee zijn debuut voor Feyenoord maakte, terwijl Schmidt lang wachtte met wisselen. Pas in de slotfase bracht de Duitse trainer aanvaller Bruma in het veld als vervanger van Zahavi. Sinisterra was nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn schot ging rakelings over. In de 87e minuut was het dan eindelijk raak, toen Dessers de 1-2 binnenkopte.

Het werd heel wankel voor PSV en in de absolute slotseconden van de blessuretijd stortte het Eindhovense bouwwerk en daarmee de kans op de titel in. De scheidsrechter legde de bal op de stip voor hands en Dessers dompelde PSV in rouw door de penalty te benutten.