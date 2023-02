Cristiano Ronaldo bezorgt Al-Nassr punt met eerste competitietreffer

De 37-jarige Portugees scoorde vanaf 11 meter in de 93e minuut en voorkwam daarmee een nederlaag van zijn club. Al-Fateh was twee keer op voorsprong gekomen via de Spanjaard Tello en de Algerijn Sofiane Bendebka. De Braziliaan Anderson Talisca had de eerste keer voor de gelijkmaker van Al-Nassr gezorgd.

Tekst gaat verder onder tweet.

Ronaldo was er in de eerste competitiewedstrijd voor Al-Nassr niet in geslaagd om tot een doelpunt te komen. Ook in de verloren wedstrijd van zijn club in de Supercup was hij niet trefzeker.

De Portugees heeft een contract voor 2,5 jaar getekend bij de club uit Saudi-Arabië. Hij kwam over van Manchester United waar zijn contract na kritiek op de club en op trainer Erik ten Hag werd ontbonden.