Van ’t Schip tipt Begiristain en Manchester City

Sandler landde gisteren rond het middaguur weer vanuit Manchester in Amsterdam en werkte in de middag een individueel programma af. Voor trainer John van ’t Schip, die Bram van Polen, Ruben Ligeon, Mustafa Saymak en waarschijnlijk ook Ryan Thomas door blessures moet missen, is er geen twijfel dat de 20-jarige verdediger start. Hij heeft hem ondanks alle transferperikelen deze maand zijn uitstekende niveau steeds zien vasthouden.

Melbourne City FC

Op de burelen in Zwolle wrijven voorzitter Adriaan Visser en td Gerard Nijkamp zich in de handen. Het aanstellen van Van ’t Schip blijkt in elk opzicht al een gouden zet. Nooit eerder vertrok een PEC-speler voor zo veel geld (ongeveer drie miljoen euro, bonussen niet meegerekend, en een doorverkooppercentage) naar een club van zulke faam. Van ’t Schip geniet groot respect binnen City, omdat hij het Australische Melbourne City FC, onderdeel van de City Football Group, vanaf de grond af aan heeft opgebouwd. Hij heeft al jaren nauw contact met de mensen binnen City en Director of Football Txiki Begiristain en tipte de Spanjaard over Sandler.

Philippe Sandler (l) in actie tegen Vitesse. Ⓒ ANP Pro Shots

,,Het klopt dat ik contact heb gehad met Txiki over Philippe’’, zegt Van ’t Schip. ,,Ik heb aangegeven dat AZ en PSV belangstelling hadden. Wij hebben gezegd kijk eens goed naar hem en overleg, want het zou ook een heel interessante speler voor jullie kunnen zijn. Omdat ik denk dat hij voetballend kan brengen waar zij naar kijken. Daarnaast heeft hij verdedigend enorme stappen gemaakt, hij is pas 20 jaar oud, fysiek goed en er zit een goede kop op. Het ligt eraan hoe Philippe het blijft oppakken en hoe zij hem daarin begeleiden, maar in potentie denk ik dat hij een jongen is die daar op den duur zou kunnen voetballen. Hij is daar in goede handen, binnen een hartstikke goede organisatie.’’

Diederik Boer

Sandler mag volgens Van ’t Schip, die blij is dat hij hem tot het einde van het seizoen tot zijn beschikking heeft, nu ‘leren omgaan’ met het vergrootglas waaronder zijn prestaties zullen komen te liggen. Onder zijn huidige coach laat de verdediger zien dat hij als jeugdproduct van Ajax juist uitstekend in Amsterdam zou hebben gepast. Diederik Boer, die zelf afgelopen zomer terugkeerde naar Zwolle vanuit de hoofdstad, weet dat er meer grote verdedigende talenten bij Ajax rondlopen.

Diederik Boer Ⓒ Hollandse Hoogte

,,Als je hem nu ziet voetballen, kun je zeggen dat het raar is dat hij daar niet is doorgebroken, maar ik heb geen zicht op hij er in de jeugd voor stond’’, zegt de doelman, die begint te lachen. ,,Op zijn positie speelt met Matthijs de Ligt iemand bij Ajax die ook wel een balletje kan trappen, denk ik zo.’’

Boer vindt het prachtig dat Sandler nu deze stap mag maken. ,,Dat is toch geweldig? Dit is voor iedereen een grote verrassing, maar iedereen ziet hoe goed hij zich hier ontwikkelt. Of hij een bijzondere speler is? Dat denk ik zeker. Hij heeft een goede uitstraling, kan goed voetballen en is sterk in de duels. Hartstikke mooi dat hij de stap gaat maken, dat is hem echt gegund. Voor de meeste spelers hier is PEC niet het eindstation, maar als je als club een speler aan zó’n club kunt afleveren, dan doe je hier iets goeds.’’