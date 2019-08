Dylan Groenewegen Ⓒ BSR Agency

Venray - Misschien gaat hij later concluderen dat zijn ritzege in de afgelopen Ronde van Frankrijk het succes is waar hij zelf het meest trots op is. Als geen ander weet Dylan Groenewegen immers hoe diep hij in deze Tour de France zat. Na zijn zware valpartij in de eerste rit in Brussel heeft hij continue tegen zichzelf gestreden. Altijd was er het gevoel dat hij op zoek was naar de topsprinter die normaal in zijn lichaam huist. Ondanks zijn ritzege in Frankrijk concludeert hij nu: „De Super Dylan was er even niet meer.”