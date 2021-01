Keepster Tess Wester vertrekt bij Deense club Odense

„Na drie jaar in Odense is het tijd voor een nieuw avontuur”, zegt Wester. „Ik hoop dat we er nog een onvergetelijk seizoen van kunnen maken.”

Wester keepte eerder jarenlang in de Duitse competitie. In 2018 stapte ze over van Bietigheim naar Odense. De keepster is bij de Deense club ploeggenote van mede-international Lois Abbingh en Nycke Groot, die aan het einde van dit seizoen stopt. De internationals Dione Housheer, Bo van Wetering en Kelly Vollebregt komen in de zomer naar Odense. Zij hebben allemaal al een contract voor volgend seizoen getekend bij de Deense kampioenskandidaat.

Wester veroverde eind 2019 met Oranje in Japan de wereldtitel. Het EK van vorige maand in Denemarken verliep teleurstellend voor de Nederlandse handbalsters. Na zilver en brons op eerdere EK’s wilde Oranje voor goud gaan, maar de wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde plek.