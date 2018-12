Zuid-Koreaanse skiërs trainen bij de vijand

Zuid-Koreaanse skiërs op weg naar het skigbied in Noord-Korea Ⓒ EPA

SEOUL - Zuid-Koreaanse skiërs die in februari meedoen aan de Olympische Spelen zijn voor een tweedaags trainingskamp naar Noord-Korea vertrokken. Een delegatie van 45 mensen, onder wie dertig skiërs, stapte op de internationale luchthaven Yangyang in een charter naar Masikryong, een skigebied in Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse sporters bereiden zich samen met hun Noord-Koreaanse collega's voor op de olympische wedstrijden in Pyeongchang.