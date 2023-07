VIDEO Burnley kondigt spits Amdouni aan via Teletubbies: ’Kom maar gauw!’

Of die lat hoger of lager is gelegd valt te betwisten. Zeki Amdouni, de topscorer van de afgelopen Conference League, werd via de buik van Teletubby Tinky Winky aangekondigd. Niet alleen Dipsy, Laa-Laa en Po reageerden enthousiast, ook trainer Vincent Kompany is in de wolken.

Promovendus Burnley heeft de transfer van Amdouni dus afgerond en maakte dat op bijzondere wijze bekend. De Zwitserse international maakt de overstap van FC Basel en ondertekende op Turf Moor een contract voor vijf seizoenen. Burnley zou zo’n 18,6 miljoen euro voor de aanvaller neertellen, een clubrecord.

Radar

De 22-jarige Amdouni maakte vorig seizoen indruk met twaalf goals in de Zwitserse hoogste klasse en zeven goals in de Conference League. Amdouni beëindigde de competitie als topscorer.

Burnley-coach Kompany was erg tevreden met de komst van Amdouni. „Hij stond al een tijdje op onze radar”, aldus Kompany. „Zeki is echt een gevaar voor doel. Hij kan assists leveren, werkt hard en scoort bovendien zelf veel. Het is een heel intelligente voetballer, technisch begaafd en met een geweldige arbeidsethos. We kijken er naar uit met hem te werken. Hij is een groot talent.”