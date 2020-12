Video: Michael van Gerwen versus Ryan Murray leverde eerder twee negendarters op

Van Gerwen werd bij de laatste editie onttroond door de Schot Peter Wright, van wie hij in de finale met 3-7 in sets versloeg. Dit jaar maakt ’Mighty Mike’ een moeilijk jaar door, maar wist nog altijd twee majors te winnen. Met name doordat hij zegevierde bij de Players Championship Finals, het laatste toernooi voorafgaand aan het WK, lijkt Van Gerwen precies op tijd in vorm.

In de eerste ronde had Van Gerwen vanwege zijn beschermde status, net zoals alle andere spelers uit de top-32, een bye. Zijn tegenstander Murray versloeg in de eerste ronde Lourence Ilagan. Van Gerwen bewaart goede herinneringen aan een eerdere partij tegen de Schot. Zo gooide hij bij een vloertoernooi in de UK Open Qualifiers in 2017 liefst twee negendarters tegen Murray. Een absolute zeldzaamheid.

Bekijk hieronder de beelden van de negendarters, de eerste perfecte leg is vanaf 13.50 te zien en de tweede vanaf 20.16.

Overigens was Van Gerwen op een WK ooit ook dicht bij twee negendarters. In de halve finale van de editie van 2013 gooide hij in de halve finales tegen James Wade liefst 17 perfecte pijlen op rij. Nummer 18 belandde echter net naast de dubbel 12. Van Gerwen mag in het format van best of vijf sets normaal gesproken geen problemen hebben met Murray. De 31-jarige Vlijmenaar moet op het WK sowieso beter presteren dan Wright, anders raakt hij na zeven jaar zijn eerste positie op de wereldranglijst kwijt.

King versus Hopp

In de middagsessie staat een mooi affiche op het programma. Mervyn King gaat in de tweede ronde de strijd aan met Max Hopp. King behaalde onlangs nog de eindstrijd van de Players Championship Finals, maar ging daarin ten onder tegen Van Gerwen. In Duitsland wordt al jaren vurig gehoopt op prachtige prestaties van hun landgenoot Hopp. Verder dan de laatste 32 kwam hij tot op heden nog niet.

Mervyn King Ⓒ PDC

Zaterdag 19 december - middagsessie vanaf 13.00 uur

Steve Lennon - Daniel Larsson (R1)

Scott Waites - Matt Campbell (R1)

Kim Huybrechts - Di Zhuang (R1)

Mervyn King - Max Hopp (R2)

Zaterdag 19 december - avondsessie vanaf 19.00 uur

Andy Hamilton - Nico Kurz (R1)

Andy Boulton - Deta Hedman (R1)

Damon Heta - Danny Baggish (R1)

Michael van Gerwen - Ryan Murray (R2)

Bekijk ook de uitslagen en het complete speelschema van het WK darts.