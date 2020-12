WK darts: uitslagen dag 5

Van Gerwen won in Alexandra Palace de eerste set royaal met 3-0, maar moest de tweede set met 3-2 verrassend aan de Schot laten. Daarna pakte de 31-jarige Brabander toch weer resoluut de derde set (3-1). In de vierde set liet hij eerst drie matchdarts liggen, maar Murray kon daar niet van profiteren. Daarna voorkwam de Nederlandse titelkandidaat alsnog een vijfde en beslissende set.

Van Gerwen sloot zijn eerste WK-partij af met het fraaie gemiddelde van 108.98. Murray eindigde op 95.14.

Van Gerwen gooit in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Engelsman Ricky Evans en de Noord-Ier Mickey Mansell.

’Dartsdiva’ Hedman ’genietend ten onder

Het is Deta Hedman niet gelukt haar debuut op het WK darts op te sieren met een overwinning. De 61-jarige Engelse, die al jaren tot de wereldtop bij de vrouwen hoort, verloor in de eerste ronde van haar landgenoot Andy Boulton met 3-1.

Deta Hedman in actie op het WK Ⓒ BSR Agency

Vooraf gaf de in Jamaica geboren Hedman al aan dat ze vooral wilde genieten van haar optreden in het Londense Alexandra Palace. „Er is geen enkele vorm van druk, het heeft ook geen zin om die mezelf op te leggen. Ik kijk er gewoon ontzettend naar uit”, zei Hedman, die in 2005 als eerste vrouw een man versloeg in een op televisie uitgezonden dartstoernooi.

De eerste twee sets maakte Hedman geen schijn van kans, maar in de derde set richtte ze zich op en won met 3-0 in legs. In de derde set stelde Boulton orde op zaken.

King versus Hopp

In de middagsessie stond een mooi affiche op het programma. Mervyn King ging in de tweede ronde de strijd aan met Max Hopp. King behaalde onlangs nog de eindstrijd van de Players Championship Finals, maar ging daarin ten onder tegen Van Gerwen. In Duitsland wordt al jaren vurig gehoopt op prachtige prestaties van hun landgenoot Hopp. Verder dan de laatste 32 kwam hij tot op heden nog niet, en ook dit jaar gaat dat niet lukken. King was met 3-1 te sterk voor Maximiser.

Mervyn King Ⓒ PDC

Zaterdag 19 december - middagsessie vanaf 13.00 uur

Steve Lennon - Daniel Larsson (R1) 3-1

- Daniel Larsson (R1) 3-1 Scott Waites - Matt Campbell (R1) 3-2

- Matt Campbell (R1) 3-2 Kim Huybrechts - Di Zhuang (R1) 3-0

- Di Zhuang (R1) 3-0 Mervyn King - Max Hopp (R2) 3-1

Zaterdag 19 december - avondsessie vanaf 19.00 uur

Andy Hamilton - Nico Kurz (R1) 1-3

(R1) 1-3 Andy Boulton - Deta Hedman (R1) 3-1

- Deta Hedman (R1) 3-1 Damon Heta - Danny Baggish (R1) 2-3

(R1) 2-3 Michael van Gerwen - Ryan Murray (R2) 3-1

