Virgil van Dijk ziet terugkeer Ronald Koeman als bondscoach wel zitten

Onlangs liet Koeman weten wel te voelen om Oranje weer onder zijn hoede te nemen. De 58-jarige trainer verruilde in augustus 2020 het Nederlands elftal voor FC Barcelona, waardoor hij het EK van een jaar later miste.

„Ik denk dat Ronald natuurlijk een fantastische tijd heeft gehad bij Oranje. Als ze nu al gaan plannen wie er na Louis van Gaal moet komen, dan denk ik zeker dat Koeman een hele goede kandidaat is en hoog op de lijst staat”, aldus Van Dijk dinsdagavond tegenover RTL 7 na het Champions League-duel van Liverpool tegen Internazionale.

„Koeman heeft heel veel betekend in mijn carrière. Ik heb heel goed met hem gewerkt. Als dat in de toekomst weer zo zou zijn, zou dat prima zijn. Maar goed ik heb er geen invloed op en we gaan er ook niet op focussen nu, we gaan ons focussen op de voorbereiding op het WK.”

Van Gaal liet al weten dat hij na het komende WK in Qatar stopt bij Oranje. Koeman werd eind vorig jaar ontslagen bij FC Barcelona.