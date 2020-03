’Wielerploeg Sebastian Langeveld & co wil niet naar Italiaanse koersen’

Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hoopt het team zonder sanctie te kunnen wegblijven uit de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Het zijn wedstrijden waaraan WorldTour-teams verplicht zijn deel te nemen. Onder anderen Sebastian Langeveld, de Italiaan Alberto Battiol en de Belg Sep Vanmarcke rijden voor het Amerikaanse team van manager Jonathan Vaughters.

Strade Bianche wordt zaterdag verreden. De Tirreno-Adriatico staat voor 11 tot 17 maart op het programma en Milaan-Sanremo wordt, mits het nieuwe coronavirus niet tot een afgelasting leidt, op 21 maart verreden. Noord-Italië geldt inmiddels officieel als een risicogebied. Bij EF rijden ook de Nederlanders Moreno Hofland en Julius van den Berg.

CCC stelt reis naar Italië uit

Greg Van Avermaet en zijn teamgenoten van wielerploeg CCC zijn woensdag niet naar Italië afgereisd waar zaterdag de Strade Bianche wordt verreden. De ploeg zou normaal gesproken donderdag het parcours verkennen, maar dat plan is geschrapt. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus is er grote twijfel over het doorgaan van de koers.

„We houden onze renners een extra dag thuis”, aldus de woordvoerster van CCC. „We wachten het nieuws en de verdere ontwikkelingen af.”

Jumbo-Visma

Bij Jumbo-Visma wordt woensdag de knoop doorgehakt omdat de bus en auto’s van de ploeg op pad moeten. De renners zouden sowieso pas donderdag richting Italië gaan.